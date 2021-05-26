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Словения проведет первый референдум за четыре года

Среда, 26 мая 2021, 11:01

Словения 11 июля проведет первый за почти четыре года национальный референдум, на который вынесли голосования по поправкам в Закон о водных ресурсах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Толчок к референдуму организовал союз "зеленых" неправительственных организаций, который собрал 40 000 заверенных подписей избирателей, необходимых для всенародного голосования, за ряд положений, которые, по их мнению, ослабляют правила и позволяют строительство гостиниц и торговых центров в прибрежных районах и на берегах рек и озер.

Министерство охраны окружающей природной среды отклонило эти претензии как необоснованные, аргументируя это тем, что новые правила фактически сузили сферу строительства в чувствительных прибрежных районах, позволяя только строительство общественной инфраструктуры, например, рекреационных объектов и детских площадок в этих чувствительных районах.

Новый закон будет отклонен, если большинство присутствующих на избирательных участках проголосуют против, при условии участия в референдуме не менее 20% избирателей.

Последний референдум в Словении состоялся в 2017 году и касался масштабного железнодорожного проекта, но голосов для отклонения было недостаточно.

Темы: Словенияреферендум


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