На українців чекає дощ про всяк смак і похолодання на вихідних

Найближчої доби в Україні очікуються короткочасні дощі, грози, при грозах поривчастий вітер.

Джерело: синоптикиня Наталка Діденко у Facebook

Деталі: Південна частина України та Схід у четвер від опадів у четвер захищені - сюди дощі дійдуть аж в п'ятницю-суботу.

За даними Діденко, в західних областях 27 травня хоча і є ймовірність дощів, проте локально та невеликі.

Температура повітря очікується в районі +20, +26 градусів, на Сході, Півдні та на Дніпропетровщині - практично спека +24, +28 градусів.

У Києві четвер буде із теплим дощем, очікується впродовж дня +21,+24 градуси.

Синоптикиня дала також прогноз на вихідні.

Пряма мова: "У суботу розраховуйте на дощі й навіть зливи. Повсюди в Україні. Хіба що уникнуть опадів Волинь та Рівненщина. Але лише вони.

У неділю північна та південна частини України проскочуть, опиняться у сонці - без істотних опадів.

А ось у Центрі, на Сході та в більшості західних областей (і знову окрім Волині та Рівненщини) пройдуть грозові дощі.

Впродовж вихідних ще й похолодає, тому вибираючись будь-куди на відкрите повітря, прихопіть, особливо для дітей, легкі курточки.

Східна частина в суботу ще порадує справжнім теплом, але й там у неділю посвіжіє.

День Києва також помокне у суботу - дощі, грози.

Проте в неділю з'явиться сонце, яке підсушить повітря.

29-30 травня у столиці очікується зниження температури повітря до +16+17 градусів".