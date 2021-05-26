Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На українців чекає дощ про всяк смак і похолодання на вихідних

Середа, 26 травня 2021, 11:28
На українців чекає дощ про всяк смак і похолодання на вихідних

Найближчої доби в Україні очікуються короткочасні дощі, грози, при грозах поривчастий вітер.

Джерело: синоптикиня Наталка Діденко у Facebook

Деталі: Південна частина України та Схід у четвер від опадів у четвер захищені - сюди дощі дійдуть аж в п'ятницю-суботу.

За даними Діденко, в західних областях 27 травня хоча і є ймовірність дощів, проте локально та невеликі.

Температура повітря очікується в районі +20, +26 градусів, на Сході, Півдні та на Дніпропетровщині - практично спека +24, +28 градусів.

У Києві четвер буде із теплим дощем, очікується впродовж дня +21,+24 градуси.

Синоптикиня дала також прогноз на вихідні.

Пряма мова: "У суботу розраховуйте на дощі й навіть зливи. Повсюди в Україні. Хіба що уникнуть опадів Волинь та Рівненщина. Але лише вони.

У неділю північна та південна частини України проскочуть, опиняться у сонці - без істотних опадів.

А ось у Центрі, на Сході та в більшості західних областей (і знову окрім Волині та Рівненщини) пройдуть грозові дощі.

Впродовж вихідних ще й похолодає, тому вибираючись будь-куди на відкрите повітря, прихопіть, особливо для дітей, легкі курточки.

Східна частина в суботу ще порадує справжнім теплом, але й там у неділю посвіжіє.

День Києва також помокне у суботу - дощі, грози.

Проте в неділю з'явиться сонце, яке підсушить повітря.

29-30 травня у столиці очікується зниження температури повітря до +16+17 градусів".

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
погода
У Франківську через негоду впала частина пішоходного мосту
Залпова злива в Києві: є підтоплення в двох районах
На Прикарпатті після дощу затопило сотні будинків
Останні новини
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:57
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
Усі новини...
Реклама: