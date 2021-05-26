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Украинцев ждет дождь на любой вкус и похолодание на выходных

Среда, 26 мая 2021, 11:28

В ближайшие сутки в Украине ожидаются кратковременные дожди, грозы, при грозах порывистый ветер.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Детали: Южная часть Украины и Восток в четверг от осадков в четверг защищены - сюда дожди придут аж в пятницу-субботу.

По данным Диденко, в западных областях 27 мая хотя и есть вероятность дождей, однако локально и небольшие.

Температура воздуха ожидается в районе +20, +26 градусов, на востоке, юге и в Днепропетровской области - практически жара +24, +28 градусов.

В Киеве четверг будет с теплым дождем, ожидается в течение дня + 21, + 24 градуса.

Синоптик дала также прогноз на выходные.

Прямая речь: "В субботу рассчитывайте на дожди и даже ливни. Повсюду в Украине. Разве что обойдутся без осадков Волынь и Ровенщина. Но только они.

В воскресенье северная и южная части Украины проскочит, окажутся в солнце - без существенных осадков.

А вот в Центре, на Востоке и в большинстве западных областей (и снова кроме Волыни и Ровенщины) пройдут грозовые дожди.

В выходные еще и похолодает, поэтому выбираясь куда-то на открытый воздух, прихватите, особенно для детей, легкие курточки.

Восточная часть в субботу еще порадует настоящим теплом, но и там в воскресенье посвежеет.

День Киева также помокнет в субботу - дожди, грозы.

Однако в воскресенье появится солнце, которое подсушит воздух.

29-30 мая в столице ожидается понижение температуры воздуха до +16 +17 градусов".

Украинская правда
Темы: погода


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