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Вірменія звинуватила Азербайджан у збройному посяганні на свою територію

Середа, 26 травня 2021, 12:20
Фото з Twitter ЄП

Міністерство закордонних справ Вірменії назвало дії Азербайджану "відкритим збройним посяганням" на свою територію після прикордонного інциденту із загибеллю військового.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Радіо Азатутюн", про це йдеться у заяві МЗС від 25 травня.

Заяву оприлюднили у зв’язку із загибеллю у перестрілці біля кордону з Азербайджаном вірменського солдата. 

"Ми рішуче засуджуємо відкрите збройне посягання на суверенну територію Вірменії, країни-члена ООН, що є порушенням норм міжнародного права", - заявили в МЗС. 

У комюніке наголошують, що Азербайджан відмовляється відвести свої сили з території Вірменії, що призводить до подальшого загострення.

"Ведення Азербайджаном бойових дій на суверенній території Вірменії дає Вірменії право вживати необхідних адекватних заходів для захисту свого суверенітету і територіальної цілісності та безпеки населення", - наголошують у тексті. 

Зазначивши, що Азербайджан пояснює свої дії у Вірменії поширенням інформації, що не відповідає дійсності, МЗС Вірменії додає, що вірменська сторона готова до міжнародного розслідування з метою з’ясувати обставини фатального інциденту. 

25 травня Міноборони Вірменії повідомило про загибель військового у прикордонному районі біля села Верин Шоржа Гегаркунікської області після того, як військові Азербайджану здійснили постріли у напрямку вірменських позицій і почалася перестрілка. 

Офіційний Баку заявив, що не має відношення до загибелі вірменського військового і це був нещасний випадок. 

Новий виток загострення між Вірменією та Азербайджаном почався з 12 травня. Глава уряду Нікол Пашинян заявив, що військові Азербайджану перетнули кордон в районі озера Севліч та заглибилися на територію Вірменії на 3,5 км. Прем’єр назвав це "диверсійним просуванням". 

В МЗС Азербайджан своєю чергою заявили, що армія Азербайджану займає свої позиції, визначені угодою про припинення вогню від 10 листопада 2020 року, які раніше були недоступні через несприятливі погодні умови.  

Також МЗС Азербайджану заявило, що керується картами, які "визначають лінію кордону між Вірменією та Азербайджаном". При цьому не вказують, про які саме карти йде мова, але зазначають, що "з часу відновлення незалежності між двома державами з відомих причин державного кордону не було". 

Детальніше про це у статті: До Росії по допомогу: чому Вірменії та Азербайджану загрожує нова війна.

Теми: ВірменіяАзербайджан


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