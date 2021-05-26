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Армения обвинила Азербайджан в вооруженном посягательстве на свою территорию

Среда, 26 мая 2021, 12:20
Фото с Twitter ЕП

Министерство иностранных дел Армении назвало действия Азербайджана "открытым вооруженным посягательством" на свою территорию после пограничного инцидента с гибелью военного.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Азатутюн", об этом говорится в заявлении МИД от 25 мая.

Заявление обнародовали в связи с гибелью в перестрелке у границы с Азербайджаном армянского солдата.

"Мы решительно осуждаем открытое вооруженное посягательство на суверенную территорию Армении, страны-члена ООН, что является нарушением норм международного права", - заявили в МИД.

В коммюнике отмечается, что Азербайджан отказывается отвести свои силы с территории Армении, что приводит к дальнейшему обострению.

"Ведение Азербайджаном боевых действий на суверенной территории Армении дает Армении право принимать необходимые адекватные меры для защиты своего суверенитета и территориальной целостности и безопасности населения", - отмечают в тексте.

Отметив, что Азербайджан объясняет свои действия в Армении распространением информации, которая не соответствует действительности, МИД Армении добавляет, что армянская сторона готова к международному расследованию с целью выяснить обстоятельства рокового инцидента.

25 мая Минобороны Армении сообщило о гибели военного в пограничном районе возле села Верин Шоржа Гегаркуникской области после того, как военные Азербайджана совершили выстрелы в направлении армянских позиций и началась перестрелка.

Официальный Баку заявил, что не имеет отношения к гибели армянского военного и что это был несчастный случай.

Новый виток обострения между Арменией и Азербайджаном начался с 12 мая. Глава правительства Никол Пашинян заявил, что военные Азербайджана утром 12 мая пересекли границу в районе озера Севлич и углубились на территорию Армении на 3,5 км. Премьер назвал это "диверсионным продвижением".

В МИД Азербайджан в свою очередь заявили, что армия Азербайджана занимает свои позиции, определенные соглашением о прекращении огня от 10 ноября 2020 года, которые ранее были недоступны из-за неблагоприятных погодных условий.

Также МИД Азербайджана заявил, что руководствуется картами, которые "определяют линию границы между Арменией и Азербайджаном". При этом не указывают, о каких именно картах идет речь, но отмечают, что "со времени восстановления независимости между двумя государствами по известным причинам государственной границы не было".

Подробнее об этом в статье: К России за помощью: почему Армении и Азербайджану грозит новая война

Темы: АрменияАзербайджан


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