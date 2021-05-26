Аксьонов назвав себе фанатом СРСР і шкодує через його розпад

Так званий глава окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов заявив, що шкодує про розпад СРСР.

Джерело: російський "Інтерфакс"

Пряма мова: "Ми думали, звичайно, що всі країни СНД будуть разом, що Радянський Союз не розпадеться.

Я фанат Радянського Союзу, шкодую про його розпад, шкодую через багато програм, які були реалізовані, через ту політику, яка проводилася і так далі".

Деталі: Про це Аксьонов заявив, на форумі "Діалог культур: Росія - Балкани", який проходить в окупованому Криму з 22 по 26 травня.

Відзначається, що в ньому беруть участь представники молодіжних організацій Росії, Болгарії, Сербії, Македонії.