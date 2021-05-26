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Аксенов назвал себя фанатом СССР и сожалеет из-за его распада

Среда, 26 мая 2021, 12:22
Аксенов назвал себя фанатом СССР и сожалеет из-за его распада

Глава Крыма назвал себя фанатом СССР

Так называемый глава оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов заявил, что сожалеет о распаде СССР.

Источник: российский "Интерфакс"

Прямая речь: "Мы думали, конечно, что все страны СНГ будут вместе, Советский Союз не распадется.

Я фанат Советского Союза, сожалею о его распаде, сожалею о многих программах, которые были реализованы, о той политике, которая проводилась и так далее".

Детали: Об этом Аксенов заявил, на форуме "Диалог культур: Россия - Балканы", который проходит в оккупированном Крыму с 22 по 26 мая.

Отмечается, что в нем участвуют представители молодежных организаций России, Болгарии, Сербии, Македонии.

Украинская правда

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Темы: КрымоккупацияРосcия
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