ДБР проводить обшуки у Федерації профспілок
Середа, 26 травня 2021, 12:22
Державне бюро розслідувань проводить обшуки та вилучення службових документів в офісі Федерації профспілок України (Будинок профспілок).
Джерело: сайт федерації
Деталі: Слідчі дії почалися 26 травня о 9:30.
За даними ФПУ, обшуки зокрема проходять у кабінеті обраного 25 травня на з’їзді голови федерації Григорія Осового, а також у правовому та майновому департаментах.
Повідомляється, що наразі жодних звинувачень пред’явлено не було.
Українська правда звернулася до ДБР по коментар.
Українська правда