Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

ДБР проводить обшуки у Федерації профспілок

Середа, 26 травня 2021, 12:22

Державне бюро розслідувань проводить обшуки та вилучення службових документів в офісі Федерації профспілок України (Будинок профспілок).

Джерело: сайт федерації

Деталі: Слідчі дії почалися 26 травня о 9:30.

За даними ФПУ, обшуки зокрема проходять у кабінеті обраного 25 травня на з’їзді голови федерації Григорія Осового, а також у правовому та майновому департаментах.

Повідомляється, що наразі жодних звинувачень пред’явлено не було.

Українська правда звернулася до ДБР по коментар.

Українська правда
Теми: ДБРобшукибурштин


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Регулятор заборонив імпорт електроенергії з Білорусі та РФ до жовтня

відео Опозиція вирішила нарощувати партизанський рух всередині Білорусі

фотоВ Україну доставили 117 тисяч доз вакцини Pfizer

"Белавіа" заборонила польоти в Україну

Кабмін готує санкції проти 11 російських акторів

COVID в Україні: 3 395 випадків за добу, 1 778 госпіталізованих

Усі новини...
ДБР
Адвокат Чауса позивається до ДБР – суд
В КМДА знову обшуки, тепер через будівництво біля Лаври
ДБР затримало "на гарячому" суддю
Останні новини
12:29
фото, відеоВбивство відомого історика: поліція затримала підозрюваного
12:23
Лукашенко - Заходу: Ми зупиняли наркотики і мігрантів - тепер будете самі їх їсти і ловити
12:22
ДБР проводить обшуки у Федерації профспілок
12:22
Аксьонов назвав себе фанатом СРСР і шкодує через його розпад
12:20
Вірменія звинуватила Азербайджан у збройному посяганні на свою територію
12:09
Регулятор заборонив імпорт електроенергії з Білорусі та РФ до жовтня
12:08
Низький рівень тестостерону у чоловіків пов'язаний з вищим ризиком важкого перебігу COVID-19. Дослідження
12:00
Лукашенко приписує Протасевичу "кривавий заколот" і говорить про неонацизм
11:58
відео Опозиція вирішила нарощувати партизанський рух всередині Білорусі
11:55
В Україні створять мережу симуляційних центрів для підготовки студентів-медиків
Усі новини...