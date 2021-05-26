ДБР проводить обшуки у Федерації профспілок

Державне бюро розслідувань проводить обшуки та вилучення службових документів в офісі Федерації профспілок України (Будинок профспілок).

Джерело: сайт федерації

Деталі: Слідчі дії почалися 26 травня о 9:30.

За даними ФПУ, обшуки зокрема проходять у кабінеті обраного 25 травня на з’їзді голови федерації Григорія Осового, а також у правовому та майновому департаментах.

Повідомляється, що наразі жодних звинувачень пред’явлено не було.

Українська правда звернулася до ДБР по коментар.