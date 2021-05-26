Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ДБР проводить обшуки у Федерації профспілок

Середа, 26 травня 2021, 12:22
ДБР проводить обшуки у Федерації профспілок

Державне бюро розслідувань проводить обшуки та вилучення службових документів в офісі Федерації профспілок України (Будинок профспілок).

Джерело: сайт федерації

Деталі: Слідчі дії почалися 26 травня о 9:30.

За даними ФПУ, обшуки зокрема проходять у кабінеті обраного 25 травня на з’їзді голови федерації Григорія Осового, а також у правовому та майновому департаментах.

Повідомляється, що наразі жодних звинувачень пред’явлено не було.

Українська правда звернулася до ДБР по коментар.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: ДБРобшукибурштин
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
ДБР
Керівниця суду на Черкащині називала вторгнення РФ "звільненням": її затримали
Ексочільник кримської СБУ постане перед судом за держзраду
ДБР просить для нардепа Алєксєєва арешт із заставою в 10 мільйонів
Останні новини
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:57
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
Усі новини...
Реклама: