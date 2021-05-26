ГБР проводит обыски в Федерации профсоюзов
Среда, 26 мая 2021, 12:22
Государственное бюро расследований проводит обыски и изъятие служебных документов в офисе Федерации профсоюзов Украины (Дом профсоюзов).
Источник: сайт федерации
Детали: Следственные действия начались 26 мая в 9:30.
По данным ФПУ, обыски в частности проходят в кабинете избранного 25 мая на съезде главы федерации Григория Осового, а также в правовом и имущественном департаментах.
Сообщается, что пока никаких обвинений предъявлено не было.
Украинская правда обратилась к ГБР за комментарием.
Украинская правда