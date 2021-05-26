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ГБР проводит обыски в Федерации профсоюзов

Среда, 26 мая 2021, 12:22
ГБР проводит обыски в Федерации профсоюзов

Государственное бюро расследований проводит обыски и изъятие служебных документов в офисе Федерации профсоюзов Украины (Дом профсоюзов).

Источник: сайт федерации

Детали: Следственные действия начались 26 мая в 9:30.

По данным ФПУ, обыски в частности проходят в кабинете избранного 25 мая на съезде главы федерации Григория Осового, а также в правовом и имущественном департаментах.

Сообщается, что пока никаких обвинений предъявлено не было.

Украинская правда обратилась к ГБР за комментарием.

Украинская правда

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Темы: ГБРобыскиянтарь
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