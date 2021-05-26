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Лукашенко - Заходу: Ми зупиняли наркотики і мігрантів - тепер будете самі їх їсти і ловити

Середа, 26 травня 2021, 12:23
БелТА

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив західним країнам послабити контроль за наркотрафіком і нелегальною міграцією.

Джерело: Лукашенко, виступаючи перед парламентом, цитує телеграм-канал Агентства теленовин Белдержтелерадіокомпанії

Пряма мова: "Ми зупиняли наркотики і мігрантів - тепер будете самі їх їсти і ловити".

Деталі: Лукашенко також висловився щодо заборони ЄС на польоти білоруських авіабортів: "Не подобається літати через безпечну Білорусь - літайте там, де угробили 300 осіб (катастрофа рейсу MH-17, який збили контрольовані РФ бойовики на окупованому Донбасі -ред).

Теми: ЛукашенкоБілорусь


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