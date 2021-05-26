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Лукашенко - Западу: Мы останавливали наркотики и мигрантов - теперь будете сами их есть и ловить

Среда, 26 мая 2021, 12:23
Лукашенко - Западу: Мы останавливали наркотики и мигрантов - теперь будете сами их есть и ловить
БелТА

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил западным странам ослабить контроль за наркотрафиком и незаконной миграцией.

Источник: Лукашенко, выступая перед парламентом, цитирует телеграм-канал Агентства теленовостей Белгостелерадиокомпании

Прямая речь: "Мы останавливали наркотики и мигрантов - теперь будете сами их есть и ловить".

Детали: Лукашенко также высказался относительно запрета ЕС на полеты белорусских авиабортов: "Не нравится летать через безопасную Беларусь - летайте там, где угробили 300 человек (катастрофа рейса MH-17, который сбили контролируемые РФ боевики на оккупированном Донбассе –ред).

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Темы: ЛукашенкоБеларусь
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