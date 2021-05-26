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Росія оголосила персоною нон грата співробітника посольства Болгарії

Середа, 26 травня 2021, 12:45
Росія оголосила персоною нон грата співробітника посольства Болгарії

Росія оголосила персоною нон грата співробітника посольства Болгарії в Москві в якості відповіді на дії Софії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті МЗС РФ.

Посол Болгарії Атанас Кристін був запрошений до МЗС Росії, де йому була вручена нота російського відомства.

"Цей захід є відповіддю на ухвалене в квітні болгарською стороною нічим не мотивоване рішення оголосити персоною нон грата дипломата посольства Росії в Софії", - йдеться в повідомленні.

МЗС Болгарії 29 квітня оголосило персоною нон грата помічника військового аташе при посольстві РФ в Софії.

Висилка дипломата була пов'язана з розслідуванням про можливу причетність росіян до вибухів на військових складах в Болгарії в період з 2011 року.

Нагадаємо, Чехія офіційно звинуватила агентів російського ГРУ у причетності до вибухів на військових складах у Врбетіце у 2014 році.  На складах зберігалася зброя, що належала болгарській компанії EMKO Еміліана Гебрева.

У 2015 році його разом із сином та ще одним топпосадовцем компанії спробували отруїти речовиною, схожою на "Новічок". Про спробу їхнього отруєння і йшлося у розмові Захарієвої з російським послом.

Приблизно у той же час, в березні-квітні 2015 року, сталися вибухи на заводах і складах поблизу села Іганово. Прокуратура Болгарії вважає, що ці вибухи - серед загалом чотирьох подібних випадків, в яких з’ясовують можливу причетність російських спецслужб. 

Читайте також: Російський вибух: як "Петров і Боширов" надовго зіпсували відносини Чехії з РФ.

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Теми: РосіяБолгаріясанкції
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