Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Болгарии

Среда, 26 мая 2021, 12:45

Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Болгарии в Москве в качестве ответа на действия Софии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

Посол Болгарии Атанас Кристин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота российского ведомства.

"Это мероприятие является ответом на принятое в апреле болгарской стороной ничем не мотивированное решение объявить персоной нон грата дипломата посольства России в Софии", - говорится в сообщении.

Высылка дипломата была связана с расследованием о возможной причастности россиян к взрывам на военных складах в Болгарии в период с 2011 года.

Напомним, Чехия официально обвинила агентов российского ГРУ в причастности к взрывам на военных складах в Врбетице в 2014 году. На складах хранилось оружие, принадлежавшее болгарской компании EMKO Эмилиана Гебрева.

В 2015 году его вместе с сыном и еще одним топ-чиновником компании попытались отравить веществом, похожим на "Новичок". О попытке их отравления и шла речь в разговоре Захариевой с российским послом.

Примерно в то же время, в марте-апреле 2015 года, произошли взрывы на заводах и складах вблизи села Иганово. Прокуратура Болгарии считает, что эти взрывы - среди всего четырех подобных случаев, в которых выясняют возможную причастность российских спецслужб.

Читайте также: Российский взрыв: как "Петров и Боширов" надолго испортили отношения Чехии с РФ.

Темы: РосcияБолгариясанкции


powered by lun.ua
Главное сегодня

Регулятор заборонив імпорт електроенергії з Білорусі та РФ до жовтня

видео Оппозиция решила наращивать партизанское движение внутри Беларуси

фотоВ Украину доставили 117 тысяч доз вакцины Pfizer

"Белавиа" запретила полеты в Украину

Кабмин готовит санкции против 11 российских актеров

COVID в Украине: 3 395 случаев за сутки, 1 778 госпитализированных

Все новости...
Росcия
Аксенов назвал себя фанатом СССР и сожалеет из-за его распада
Регулятор заборонив імпорт електроенергії з Білорусі та РФ до жовтня
Кабмин готовит санкции против 11 российских актеров
Последние новости
12:55
Глава киберполиции "за" легализацию криптовалюты
12:45
Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Болгарии
12:29
фото, видеоУбийство известного историка: в Николаеве задержали подозреваемого
12:23
Лукашенко - Западу: Мы останавливали наркотики и мигрантов - теперь будете сами их есть и ловить
12:22
ГБР проводит обыски в Федерации профсоюзов
12:22
Аксенов назвал себя фанатом СССР и сожалеет из-за его распада
12:20
Армения обвинила Азербайджан в вооруженном посягательстве на свою территорию
12:09
Регулятор заборонив імпорт електроенергії з Білорусі та РФ до жовтня
12:08
Низкий уровень тестостерона у мужчин связан с высоким риском тяжелого течения COVID-19. Исследование
12:00
Лукашенко приписывает Протасевичу "кровавый мятеж" и говорит о неонацизме
Все новости...