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Глава кіберполіції "за" легалізацію криптовалюти

Середа, 26 травня 2021, 12:55
Глава кіберполіції за легалізацію криптовалюти
Фото ixbt.com

Очільник Департаменту кіберполіції Нацполіції Олександр Гринчак переконаний, що в Україні необхідно легалізувати криптовалюту.

Джерело: Гринчак в інтерв’ю "РБК-Україна"

Пряма мова: "Ми за те, щоб легалізувати і перевести криптовалюту в правове поле. По-перше, ми наповнюємо бюджет, а, по-друге, більш ефективно відстежуємо незаконні операції з криптовалютою. На жаль, весь тіньовий ринок нею користується".

Деталі: Він додав, що це підтримують і у Верховній раді та профільних комітетах, де кіберполіція  неодноразово піднімала це питання.

За словами Гринчака, якщо говорити про злочини в сфері компетенції Національної поліції, то, з криптовалютою пов’язані різні злочини – від убивств, вимагань і викрадень до наркотиків.

При цьому ситуація з "майнерами" "взагалі ніяк не регулюється на території України, ніяким нормативним документом".

Теми: криптовалютаполіція
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