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Глава киберполиции "за" легализацию криптовалюты

Среда, 26 мая 2021, 12:55
Фото ixbt.com

Глава Департамента киберполиции Нацполиции Александр Гринчак убежден, что в Украине необходимо легализовать криптовалюту.

Источник: Гринчак в интервью "РБК-Украина"

Прямая речь: "Мы за то, чтобы легализовать и перевести криптовалюту в правовое поле. Во-первых, мы наполняем бюджет, а, во-вторых, более эффективно отслеживаем незаконные операции с криптовалютой. К сожалению, весь теневой рынок ею пользуется".

Детали: Он добавил, что это поддерживают и в Верховной Раде, и в профильных комитетах, где киберполиции неоднократно поднимала этот вопрос.

По словам Гринчака, если говорить о преступлениях в сфере компетенции Национальной полиции, то с криптовалютой связаны различные преступления – от убийств, вымогательств и похищений до наркотиков.

При этом ситуация с "майнерами" "вообще никак не регулируется на территории Украины, никаким нормативным документом".

Темы: криптовалютаполиция


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