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Росія позбавляє права балотуватися учасників "екстремістських організацій"

Середа, 26 травня 2021, 13:02

У Росії нижня палата парламенту, Державна дума, в третьому й остаточному читанні ухвалила законопроєкт, який передбачає заборону балотуватися на виборах для учасників і прихильників організацій, визнаних у Росії екстремістськими. 

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: Цей документ може зробити практично неможливим обрання прихильників заарештованого опозиційного політика Олексія Навального.

Його ще має підтримати Рада федерації і підписати президент Росії Володимир Путін. 

Заборона поширюється на участь у виборах не тільки в Державну думу, а й на всіх рівнях.

Також вона пошириться не тільки на членів організацій, визнаних екстремістськими, і тих, хто надавав їм підтримку, а й на людей, які висловлювали "підтримку цілям і формам організації, визнаної екстремістською чи терористичною, а також окремих заходах такої структури", тобто може йтися, наприклад, про коментарі в інтернеті.

Причетність людей до діяльності заборонених організацій має встановлювати суд. Але без судового рішення можна буде забороняти балотуватися людям, які були засновниками або керівниками організацій.

Законопроєкт був внесений після того, як стало відомо, що до суду надійшли документи про визнання екстремістськими "Фонду боротьби з корупцією" і штабів Олексія Навального. 

Прихильники Навального вважають, що сенс законопроєкту в тому, щоб позбавити їх можливості балотуватися.

Теми: РосіяНавальнийвибори


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