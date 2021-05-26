Россия лишает права баллотироваться участников "экстремистских организаций"

В России нижняя палата парламента, Государственная дума, в третьем и окончательном чтении приняла законопроект, который предусматривает запрет баллотироваться на выборах для участников и сторонников организаций, признанных в России экстремистскими.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Этот документ может сделать практически невозможным избрание сторонников арестованного оппозиционного политика Алексея Навального.

Его еще должен поддержать Совет федерации и подписать президент России Владимир Путин.

Запрет распространяется на участие в выборах не только в Государственную думу, но и на всех уровнях.

Также он распространится не только на членов организаций, признанных экстремистскими, и тех, кто оказывал им поддержку, но и на людей, которые выражали "поддержку целям и формам организации, признанной экстремистской или террористической, а также отдельных мероприятиях такой структуры", то есть речь может идти, например, о комментарии в интернете.

Причастность людей к деятельности запрещенных организаций должен устанавливать суд. Но без судебного решения можно будет запрещать баллотироваться людям, которые были основателями или руководителями организаций.

Законопроект был внесен после того, как стало известно, что в суд поступили документы о признании экстремистскими "Фонда борьбы с коррупцией" и штабов Алексея Навального.

Сторонники Навального считают, что смысл законопроекта в том, чтобы лишить их возможности баллотироваться.