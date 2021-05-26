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Фіскали проводять обшуки в Черкаській міськраді

Середа, 26 травня 2021, 13:11

Співробітники Державної фіскальної служби викрили протизаконну схему Черкаської міської ради та низки комунальних підприємств, направлену на ухилення від сплати податків при здачі в оренду комунального майна.

Джерело: пресслужба ДФС

Деталі: Зазначається, що протиправні дії посадовці вчиняли з початку 2017 року по теперішній час.

Комунальні підприємства та бюджетні установи міста не перераховували до міського бюджету кошти від оренди майна, яке належить до комунальної власності, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді недоотримання доходів загальним фондом міського бюджету на суму близько 35 млн грн.

Наразі тривають обшуки з метою виявлення та вилучення документів, чорнових записів щодо існування зазначеної схеми ухилення від сплати податків та розкрадання бюджетних коштів.

 

Українська правда
Теми: Фіскальна службаобшукиЧеркаси


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