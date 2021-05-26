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Фискалы проводят обыски в Черкасском горсовете

Среда, 26 мая 2021, 13:11

Сотрудники Государственной фискальной службы разоблачили противозаконную схему Черкасского городского совета и ряда коммунальных предприятий, направленную на уклонение от уплаты налогов при сдаче в аренду коммунального имущества.

Источник: пресс-служба ДФС

Детали: Отмечается, что противоправные действия должностные лица совершали с начала 2017 по настоящее время.

Коммунальные предприятия и учреждения города не перечисляли в городской бюджет средства от аренды имущества, принадлежащего к коммунальной собственности, повлекшее тяжкие последствия в виде недополучения доходов общего фонда городского бюджета на сумму около 35 млн грн.

Сейчас продолжаются обыски с целью обнаружения и изъятия документов, черновых записей о существовании указанной схемы уклонения от уплаты налогов и хищения бюджетных средств.

 

Украинская правда
Темы: Фискальная службаобыскиЧеркассы


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