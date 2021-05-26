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Керівник незаконно приватизував майно ДП "Арсенал" – ДБР

Середа, 26 травня 2021, 13:26
Фото arsenalcdb.com.ua

Державне бюро розслідувань підозрює керівника стратегічного держпідприємства "Арсенал" у незаконній приватизації приміщень.

Джерело: сайт ДБР

Дослівно: "Слідчі теруправління ДБР у Полтаві… повідомили про підозру директору Казенного підприємства спеціального приладобудування (КП СПБ "Арсенал"), який завдав збитків державі на понад 80 млн гривень".

Деталі: Посадовець розробив схему для заволодіння приміщеннями підприємства, які не підлягали приватизації, та землею, на якій вони розташовані.

Зазначається, що на момент оборудки підприємство розробляло і виробляло оптичні і оптико-електронні прилади для космічної, авіаційної та наземної техніки військового і цивільного призначення.

Для втілення запланованого підозрюваний залучив інших осіб, серед яких посадовці Фонду держмайна та Національного космічного агентства.

За такою схемою у 2010 році майже 10 тисяч кв. м приміщення одного з корпусів КП СПБ "Арсенал" продали підконтрольній юридичній особі, чим державі завдали понад 80 млн гривень збитків.

Керівника "Арсеналу" підозрюють у незаконній приватизації державного майна (ч. 2 ст. 233 ККУ).

Українська правда
Теми: ДБРнерухомість


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