Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Керівник незаконно приватизував майно ДП "Арсенал" – ДБР

Середа, 26 травня 2021, 13:26
Керівник незаконно приватизував майно ДП Арсенал – ДБР
Фото arsenalcdb.com.ua

Державне бюро розслідувань підозрює керівника стратегічного держпідприємства "Арсенал" у незаконній приватизації приміщень.

Джерело: сайт ДБР

Дослівно: "Слідчі теруправління ДБР у Полтаві… повідомили про підозру директору Казенного підприємства спеціального приладобудування (КП СПБ "Арсенал"), який завдав збитків державі на понад 80 млн гривень".

Деталі: Посадовець розробив схему для заволодіння приміщеннями підприємства, які не підлягали приватизації, та землею, на якій вони розташовані.

Зазначається, що на момент оборудки підприємство розробляло і виробляло оптичні і оптико-електронні прилади для космічної, авіаційної та наземної техніки військового і цивільного призначення.

Для втілення запланованого підозрюваний залучив інших осіб, серед яких посадовці Фонду держмайна та Національного космічного агентства.

За такою схемою у 2010 році майже 10 тисяч кв. м приміщення одного з корпусів КП СПБ "Арсенал" продали підконтрольній юридичній особі, чим державі завдали понад 80 млн гривень збитків.

Керівника "Арсеналу" підозрюють у незаконній приватизації державного майна (ч. 2 ст. 233 ККУ).

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ДБРнерухомість
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
ДБР
Вибухи в Шевченківському суді: ДБР розслідує всі обставини
Офіцер побив солдата на Львівщині - ДБР
Керівниця суду на Черкащині називала вторгнення РФ "звільненням": її затримали
Останні новини
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:57
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
Усі новини...
Реклама: