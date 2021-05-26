Руководитель незаконно приватизировал имущество ГП "Арсенал" – ГБР

Государственное бюро расследований подозревает руководителя стратегического госпредприятия "Арсенал" в незаконной приватизации помещений.

Источник: сайт ГБР

Дословно: "Следователи теруправления ГБР в Полтаве... сообщили о подозрении директору Казенного предприятия специального приборостроения (КП СПС "Арсенал"), который нанес ущерб государству на более чем 80 млн гривен".

Детали: Чиновник разработал схему для завладения помещениями предприятия, не подлежащими приватизации, и землей, на которой они расположены.

Отмечается, что в то время предприятие разрабатывало и производило оптические и оптико-электронные приборы для космической, авиационной и наземной техники военного и гражданского назначения.

Для реализации намеченного подозреваемый привлек других лиц, среди которых должностные лица Фонда госимущества и Национального космического агентства.

По такой схеме в 2010 году почти 10 000 кв. м помещения одного из корпусов КП СПС "Арсенал" продали подконтрольному лицу, чем государству нанесли более 80 млн гривен убытков.

Руководителя "Арсенала" подозревают в незаконной приватизации государственного имущества (ч. 2 ст. 233 УК).