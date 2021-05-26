У Києві подорожчає проїзд, але не до 20-25 гривень – Кличко

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що влада міста не планує підвищувати вартість проїзду у громадському транспорті Києва до 20-25 гривень.

Джерело: Кличко в ефірі телеканалу "НАШ"

Пряма мова: "Профспілки прийшли з пропозицією підвищити тарифи і звучали і 25 і 20 гривень за проїзд. Дійсно, у нас проблема є з проїздом і на сьогодній день проїзд в місті Києві найдешевший взагалі по Європі.

Ми бачимо, що мери інших міст вже підняли тариф на проїзд - і у Львові, і в Запоріжжі. У нас транспортна галузь дотаційна, майже 3 млрд гривень ми дотуємо...

Одне можу сказати, що ця тема - підняття тарифу назріла, але можу гарантувати, що до 25 чи 20 гривень, до таких цифр піднімати ні в якому разі ми не плануємо".

Деталі: Водночас, він не сказав на яку суму може здорожчати проїзд у Києві.

Також Кличко не виключає, що про підвищення буде відомо уже влітку.

Кличко запевнив, що без економічного обґрунтування підвищувати ціну на проїзд не будуть.