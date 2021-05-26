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До 20-25 гривен проезд в Киеве не подорожает – Кличко

Среда, 26 мая 2021, 13:35

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что власти города не планируют повышать стоимость проезда в общественном транспорте Киева до 20-25 гривен.

Источник: Кличко в эфире телеканала "НАШ"

Прямая речь: "Профсоюзы пришли с предложением повысить тарифы и звучали и 25 и 20 гривен за проезд. Действительно, у нас проблема с проездом и на сегодня проезд в Киеве самый дешевый вообще по Европе.

Мы видим, что мэры других городов уже подняли тариф на проезд - и во Львове, и в Запорожье. У нас транспортная отрасль дотационная, почти 3 млрд гривен мы дотируем...

Одно могу сказать, что эта тема - повышение тарифа назрела, но могу гарантировать, что до 25 или 20 гривен, до таких цифр поднимать ни в коем случае мы не планируем".

Детали: В то же время он не сказал на какую сумму может подорожать проезд в Киеве.

Также Кличко не исключает, что повышение будет в ближайшее время.

Кличко заверил, что без экономического обоснования повышать цену на проезд не будут.

Темы: транспортКиев


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