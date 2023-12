ЄС затвердить четвертий пакет санкцій проти Лукашенка у червні – ЗМІ

Європейський союз має намір прийняти четвертий пакет санкцій проти режиму самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка в червні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Четвертий пакет санкцій щодо Білорусі повинен бути прийнятий в червні. Тоді ж повинні бути складені списки осіб, відповідальних за вимушену посадку рейсу Ryanair", – написав Джозвяк.

"Секторальні санкції, ймовірно, займуть трохи більше часу, але мета – зробити це до літніх канікул ЄС в серпні", – додав журналіст.

the 4th sanctions package on #Belarus should be adopted in June. listings of ppl responsible for the forced landing of the #Ryanair flight should also be done then. sectoral sanctions will prob take a bit longer but the aim to have it done before the EU summer break in August