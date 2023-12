ЕС утвердит четвертый пакет санкций против Лукашенко в июне – СМИ

Европейский Союз намерен принять четвертый пакет санкций против режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в июне.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Четвертый пакет санкций в отношении Беларуси должен быть принят в июне. Тогда же должны быть составлены списки лиц, ответственных за вынужденную посадку рейса Ryanair", – написал Джозвяк.

"Секторальные санкции, вероятно, займут немного больше времени, но цель – сделать это до летних каникул ЕС в августе", - добавил журналист.

the 4th sanctions package on #Belarus should be adopted in June. listings of ppl responsible for the forced landing of the #Ryanair flight should also be done then. sectoral sanctions will prob take a bit longer but the aim to have it done before the EU summer break in August