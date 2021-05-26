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ЕС утвердит четвертый пакет санкций против Лукашенко в июне – СМИ

Среда, 26 мая 2021, 13:47
Фото с Twitter ЕП

Европейский Союз намерен принять четвертый пакет санкций против режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в июне.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Четвертый пакет санкций в отношении Беларуси должен быть принят в июне. Тогда же должны быть составлены списки лиц, ответственных за вынужденную посадку рейса Ryanair", – написал Джозвяк.

"Секторальные санкции, вероятно, займут немного больше времени, но цель – сделать это до летних каникул ЕС в августе", - добавил журналист.

Как сообщалось, саммит ЕС определил жесткие санкции в отношении белорусской авиаотрасли.

Совет ЕС должен принять юридический запрет для авиакомпаний из Беларуси использовать воздушное пространство ЕС – как транзитом, так и для рейсов в аэропорты ЕС. Таким образом, для белорусской авиакомпании "Белавиа" закроется западное направление, доступными останутся рейсы почти исключительно в российские аэропорты. Украина, как известно, также объявила о прекращении авиасообщения с Белоруссией.

Подробнее читайте в статье "Терроризм от Лукашенко: чем грозит диктатору Ryanair-конфликт с Западом".

О том, как санкции должны повлиять на Беларусь, смотрите также в видео "Европейской правды".

Темы: БеларусьсанкцииЕС


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