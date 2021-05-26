Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ЕС утвердит четвертый пакет санкций против Лукашенко в июне – СМИ

Среда, 26 мая 2021, 13:47
ЕС утвердит четвертый пакет санкций против Лукашенко в июне – СМИ
Фото с Twitter ЕП

Европейский Союз намерен принять четвертый пакет санкций против режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в июне.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Четвертый пакет санкций в отношении Беларуси должен быть принят в июне. Тогда же должны быть составлены списки лиц, ответственных за вынужденную посадку рейса Ryanair", – написал Джозвяк.

"Секторальные санкции, вероятно, займут немного больше времени, но цель – сделать это до летних каникул ЕС в августе", - добавил журналист.

Как сообщалось, саммит ЕС определил жесткие санкции в отношении белорусской авиаотрасли.

Совет ЕС должен принять юридический запрет для авиакомпаний из Беларуси использовать воздушное пространство ЕС – как транзитом, так и для рейсов в аэропорты ЕС. Таким образом, для белорусской авиакомпании "Белавиа" закроется западное направление, доступными останутся рейсы почти исключительно в российские аэропорты. Украина, как известно, также объявила о прекращении авиасообщения с Белоруссией.

Подробнее читайте в статье "Терроризм от Лукашенко: чем грозит диктатору Ryanair-конфликт с Западом".

О том, как санкции должны повлиять на Беларусь, смотрите также в видео "Европейской правды".

"Украинская правда" в Threads

Темы: БеларусьсанкцииЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Все новости...
Беларусь
Российских и белорусских спортсменов допустили к Азиатским играм-2023
В Минобороны Беларуси впервые рассказали о лагере, где ждут "вагнеровцев"
Лукашенко требует извинений от тех, кто называет его диктатором
Последние новости
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
20:14
В Одесской области задержали "шутников", которые сняли работу ПВО в воскресенье
Все новости...
Реклама: