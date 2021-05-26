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Чоловік кинув пляшку із запальною сумішшю у київський тролейбус

Середа, 26 травня 2021, 14:19
Чоловік кинув пляшку із запальною сумішшю у київський тролейбус

У Києві правопорушник кинув пляшку з невідомою легкозаймистою речовиною в тролейбус – постраждала пасажирка.

Джерело: пресслужба поліції Києва

Деталі: Подія трапилася у Деснянському районі столиці. До поліції надійшов виклик про те, що на вулиці Драйзера горить тролейбус.

Правоохоронці, які прибули на виклик попередньо встановили, що чоловік кинув пляшку з невідомою речовиною у тролейбус, внаслідок чого розбилось скло та відбулось загорання в салоні.

Крім того, у результаті інциденту постраждала пасажирка, яку госпіталізували у лікарню.

 

Дії правопорушника припинили пасажири тролейбуса спільно із дільничними, які були неподалік. 

Зловмисник - місцевий мешканець, 1993 року народження. Наразі з ним спілкуються правоохоронці.

Після перевірки інциденту буде надана правова кваліфікація.

Українська правда
Теми: Київполіціятранспорт
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