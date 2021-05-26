Чоловік кинув пляшку із запальною сумішшю у київський тролейбус
У Києві правопорушник кинув пляшку з невідомою легкозаймистою речовиною в тролейбус – постраждала пасажирка.
Джерело: пресслужба поліції Києва
Деталі: Подія трапилася у Деснянському районі столиці. До поліції надійшов виклик про те, що на вулиці Драйзера горить тролейбус.
Правоохоронці, які прибули на виклик попередньо встановили, що чоловік кинув пляшку з невідомою речовиною у тролейбус, внаслідок чого розбилось скло та відбулось загорання в салоні.
Крім того, у результаті інциденту постраждала пасажирка, яку госпіталізували у лікарню.
Дії правопорушника припинили пасажири тролейбуса спільно із дільничними, які були неподалік.
Зловмисник - місцевий мешканець, 1993 року народження. Наразі з ним спілкуються правоохоронці.
Після перевірки інциденту буде надана правова кваліфікація.