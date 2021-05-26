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Мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в киевский троллейбус

Среда, 26 мая 2021, 14:19

В Киеве преступник бросил бутылку с неизвестной легковоспламеняющимся веществом в троллейбус - пострадала пассажирка.

Источник: пресс-служба полиции Киева

Детали: Происшествие случилось в Деснянском районе столицы. В полицию поступил вызов о том, что на улице Драйзера горит троллейбус.

Прибывшие на вызов предварительно установили, что мужчина бросил бутылку с неизвестным веществом в троллейбус, в результате чего разбилось стекло и случилось возгорание в салоне.

Кроме того, в результате инцидента пострадала пассажирка, которую госпитализировали в больницу.

Действия правонарушителя прекратили пассажиры троллейбуса совместно с участковыми, которые были неподалеку.

 

Злоумышленник - местный житель, 1993 года рождения. Сейчас с ним общаются правоохранители.

После проверки инциденту будет дана правовая квалификация.

Украинская правда
Темы: Киевполициятранспорт


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