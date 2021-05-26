Польська авіакомпанія LOT припинила виконувати рейси до Мінська

Найбільша авіакомпанія Польщі LOT припинила сполучення зі столицею Білорусі і встановила альтернативні маршрути польотів в обхід її території.

Про це сказав представник компанії Кшиштоф Мочульський, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Ми призупинили сполучення LOT із Мінськом. Визначено альтернативні маршрути польотів над територією Білорусі ", - сказав Мочульський.

Авіасполучення з Москвою, швидше за все, буде здійснюватися через території Литви та Латвії. Він додав, що польоти в Азію будуть здійснюватися таким же чином або альтернативно через Румунію, Болгарію і Туреччину.

Нові маршрути будуть діяти на невизначений термін, хоча компанія заявила, що буде надавати інформацію про рішення, які вона приймає на постійній основі, і підтвердила, що пасажири зможуть повернути квиток або змінити своє бронювання на майбутню дату.

Раніше повідомлялося, що Чехія у середу дозволить здійснити останній рейс білоруського авіаперевізника, після чого літаки "Белавіа" в чеських аеропортах більше не прийматимуть.

Як повідомлялося, 25 травня Чехія викликала посла Білорусі до МЗС та висловила йому протест у зв’язку з інцидентом.

24 травня очільники держав та урядів Євросоюзу ухвалили політичне рішення про посилення тиску на самопроголошеного президента Александра Лукашенка. У тому числі Рада ЄС має ухвалити юридичну заборону для авіакомпаній з Білорусі використовувати повітряний простір ЄС – як транзитом, так і для рейсів до аеропортів ЄС.

Примітно, що законодавчої заборони на транзит авіапростором Білорусі в ЄС вирішили не накладати, однак оприлюднять рекомендацію для європейських авіакомпаній оминати білоруську територію. Як відомо, деякі країни пішли на крок далі, заборонивши усі авіарейси, які проходять через Білорусь.

Детальніше читайте у статті "Тероризм від Лукашенка: чим загрожує диктатору Ryanair-конфлікт із Заходом",

Про те, як санкції мають вплинути на Білорусь, дивіться також у відео "Європейської правди".