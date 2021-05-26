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Польская авиакомпания LOT прекратила выполнять рейсы в Минск

Среда, 26 мая 2021, 14:29

Крупнейшая авиакомпания Польши LOT приостановила сообщение со столицей Беларуси и установила альтернативные маршруты полетов в обход ее территории.

Об этом сказал представитель компании Кшиштоф Мочульский, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Мы приостановили сообщение LOT Минском. Определены альтернативные маршруты полетов над территорией Беларуси", - сказал Мочульский.

Авиасообщение с Москвой, скорее всего, будет осуществляться по территории Литвы и Латвии. Он добавил, что полеты в Азию будут осуществляться таким же образом или альтернативно через Румынию, Болгарию и Турцию.

Новые маршруты будут действовать на неопределенный срок, хотя компания заявила, что будет предоставлять информацию о решениях, которые она принимает на постоянной основе, и подтвердила, что пассажиры смогут вернуть билет или изменить свое бронирование на будущую дату.

Ранее сообщалось, что Чехия в среду разрешит осуществить последний рейс белорусского авиаперевозчика, после чего самолеты "Белавиа" в чешских аэропортах больше приземляться не будут.

Как сообщалось, 25 мая Чехия вызвала посла Беларуси в МИД и выразила ему протест в связи с инцидентом.

24 мая руководители государств и правительств Евросоюза приняли политическое решение об усилении давления на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. В том числе Совет ЕС должен принять юридический запрет для авиакомпаний из Беларуси использовать воздушное пространство Евросоюза - как транзитом, так и для рейсов в аэропорты ЕС.

Примечательно, что законодательного запрета на транзит через авиапространство Беларуси в ЕС решили не вводить, однако обнародуют рекомендации для европейских авиакомпаний обходить белорусскую территорию. Как известно, некоторые страны пошли на шаг дальше, запретив все авиарейсы, проходящие через Беларусь.

Подробнее читайте в статье "Терроризм от Лукашенко: чем грозит диктатору Ryanair-конфликт с Западом".

О том, как санкции должны повлиять на Беларусь, смотрите также в видео "Европейской правды".

Темы: авиаБеларусь
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