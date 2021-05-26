Мусаєва та Фіала підписали редакційну угоду УП

Головний редактор інтернет-видання "Українська правда" Севгіль Мусаєва та генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала, який купив 100% корпоративних прав видання, підписали редакційну угоду.

Джерело: "Українська правда"

Деталі: Сторони домовились про те, що редакційна політика видання та підходи до роботи залишаться без змін.

Наше видання оприлюднює її зміст.

Редакційна Угода між власником та командою УП

Онлайн-видання "Українська правда" засноване у квітні 2000 року. Це – одне з найстаріших та найповажніших українських медіа.

Унікальність УП полягає в тому, що вона була заснована та управляється журналістами із першого дня своєї роботи.

Наша редакція у своїй роботі завжди керувалася Принципами та правилами чесної, критичної та незалежної журналістики.

Це зокрема:

незалежна редакційна політика, відповідальність за точність інформації, яка поширюється нашим виданням, визнання помилок, слідування суспільному інтересу, захист своїх джерел, захист прав людини, повага до особистого життя (повага права на приватність), відсутність конфлікту інтересів як на рівні організації, так і на рівні кожного окремого співробітника, обов'язкове маркування рекламного або промо-контенту.

Ці правила залишаться для колективу видання незмінними. Ці принципи також мають бути непорушними для Власника УП. На першому місці для редакції УП завжди залишатимуться інтереси нашого читача.

Ельдар сарахман, уп

Ми також хочемо затвердити кілька важливих пунктів взаємодії Редакції та Власника:

Рішення про редакційний зміст текстів видання "Українська правда" ухвалюються винятково редакційним керівництвом і редакційним персоналом. В окремих випадках до процесу ухвалення рішення можуть бути залучені кваліфіковані юристи або експерти, однак остаточне рішення однаково ухвалює редакційне керівництво УП в інтересах суспільства. Власник поважає редакційну незалежність видання та зобов'язується на неї не впливати.

Редакційні рішення, включаючи видалення або внесення змін до публікацій або допублікаційних версій матеріалів, не мають ухвалюватись на користь рекламодавців або ділових партнерів для внесення оновлень або виправлення неточностей. Це обмеження жодним чином не повинно тлумачитися як обмеження комерційних ініціатив та ініціатив із розвитку бізнесу.

Редакційне керівництво "Української правди" докладатиме всіх зусиль, щоб захистити редакційний авторитет видання, незалежність контенту видання на всіх платформах, незаангажованість співробітників та забезпечити здійснення якісного редакторського контролю за дотриманням Принципів і правил.

Звільнення, переведення на іншу посаду, зміна умов оплати праці або заміна новими кадрами журналістів (будь-які кадрові зміни в редакційній команді), за винятком головного редактора, здійснюється "Редакційним Колом "Української правди". Звільнення та призначення головного редактора, а також адміністративного, фінансового та технічного персоналу здійснюється за рішенням Директора компанії. Кандидатура головного редактора має бути погоджена "Редакційним колом", до складу якого входять редактор-засновник та керівники проєктів УП.

У новинах та редакційних матеріалах, в яких згадується Власник "Української правди", ми залишаємо згадку про нього і титруємо його як Власника УП.

Редакція залишає за собою право висвітлювати діяльність Власника видання та афілійованих з ним юридичних та фізичних осіб в будь-якому обраному редакційному форматі (включно з журналістськими розслідуваннями), якщо така діяльність становить суспільний інтерес.

Редакція зобов'язується дотримуватися принципу збалансованості думок, об'єктивності та незаангажованості у редакційних текстах, в тому числі у тих, які мають будь-яке відношення до інтересів Власника УП.

Власник видання бере на себе зобов'язання надавати повноцінний юридичний захист членам редакційної команди УП у випадку судових позовів та/або інших юридичних суперечок, що стосуються контенту та/або репутації видання та окремих його співробітників у випадку дотримання останніми Принципів та правил.

Головний редактор УП Севгіль Мусаєва

Власник УП Томаш Фіала

26.05.2021