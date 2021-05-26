Мусаева и Фиала подписали редакционное соглашение УП

Главный редактор интернет-издания "Украинская правда" Севгиль Мусаева и генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала, который купил 100% корпоративных прав издания, подписали редакционное соглашение.

Источник: "Украинская правда"

Детали: Стороны договорились о том, что редакционная политика издания и подходы к работе останутся без изменений.

Наше издание публикует его содержание.

Редакционное соглашение между владельцем и командой УП

Онлайн-издание "Украинская правда" основано в апреле 2000 года. Это - одно из старейших и уважаемых украинских медиа.

Уникальность УП состоит в том, что она была основана и управляется журналистами с первого дня своей работы.

Наша редакция в своей работе всегда руководствовалась Принципами и правилами честной, критической и независимой журналистики.

Это в частности:

независимая редакционная политика,

ответственность за точность информации, распространяемой нашим изданием,

признание ошибок,

следование общественному интересу,

защита своих источников,

защита прав человека,

уважение к личной жизни (уважение права на приватность),

отсутствие конфликта интересов как на уровне организации, так и на уровне каждого отдельного сотрудника,

обязательная маркировка рекламного или промо-контента.

Эти правила останутся для коллектива издания неизменными. Эти принципы также должны быть незыблемыми для Владельца УП. На первом месте для редакции УП всегда будут оставаться интересы нашего читателя.

Мы также хотим утвердить несколько важных пунктов взаимодействия Редакции и Владельца:

Решение о редакционном содержание текстов издания "Украинская правда" принимаются исключительно редакционным руководством и редакционным персоналом. В отдельных случаях в процесс принятия решения могут быть привлечены квалифицированные юристы и эксперты, однако окончательное решение все равно принимает редакционное руководство УП в интересах общества. Владелец уважает редакционную независимость издания и обязуется на нее не влиять.

Редакционные решения, включая удаление или изменение к публикациям или допубликационных версий материалов, не должны приниматься в пользу рекламодателей или деловых партнеров для внесения обновлений или исправления неточностей. Это ограничение никоим образом не должно толковаться как ограничение коммерческих инициатив и инициатив по развитию бизнеса.

Редакционное руководство "Украинской правды" приложит все усилия, чтобы защитить редакционный авторитет издания, независимость контента издания на всех платформах, беспристрастность сотрудников и осуществления качественного редакторского контроля за соблюдением принципов и правил.

Увольнение, перевод на другую должность, изменение условий оплаты труда или замена новыми кадрами журналистов (любые кадровые изменения в редакционной команде), за исключением главного редактора, осуществляется "Редакционным кругом "Украинской правды". Увольнение и назначение главного редактора, а также административного, финансового и технического персонала осуществляется по решению директора компании. Кандидатура главного редактора должна быть согласована "Редакционным кругом", в состав которого входят редактор-основатель и руководители проектов УП.

В новостях и редакционных материалах, в которых упоминается Владелец "Украинской правды", мы оставляем память о нем и титруем его как Владельца УП.

Редакция оставляет за собой право освещать деятельность Владельца издания и аффилированных с ним юридических и физических лиц в любом избранном редакционном формате (включая журналистские расследования), если такая деятельность представляет общественный интерес.

Редакция обязуется соблюдать принцип сбалансированности мнений, объективности и незаангажированности в редакционных текстах, в том числе в тех, которые имеют какое-либо отношение к интересам Владельца УП.

Владелец издания обязуется предоставлять полноценную юридическую защиту членам редакционной команды УП в случае судебных исков и/или других юридических споров, касающихся контента и/или репутации издания и отдельных его сотрудников в случае соблюдения последними принципов и правил.

Главный редактор УП Севгиль Мусаева

Владелец УП Томаш Фиала

26.05.2021