Лукашенко: Росії не потрібен біль з включенням Білорусі у свій склад

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що Росії не потрібен біль з включенням Білорусі в свій склад.

Джерело: білоруське державне ЗМІ "БЕЛТА"

Пряма мова: "Ми можемо з Росією, існуючи як дві незалежних, суверенних держави, вибудувати таку потужну систему взаємовідносин і єдності, що це буде потужнішим, ніж система єдності в самій Росії.

І ми цим шляхом рухаємося. Усе найкраще беремо у них, чогось вони у нас вчаться. Не думайте, що це дорога з одностороннім рухом. Ми для Росії так само цінні, як Росія для нас".

Деталі: За його словами, Білорусь часто лякають тим, що Росія хоче включити її до свого складу.

Але Лукашенко вважає, що Росії такий головний біль не потрібен: "Це був би такий подарунок для американців і колективного заходу, якби Росія ставила собі за мету включити Білорусь до складу Росії. Це був би кінець".

Лукашенко розповів, що переговори щодо поглиблення двостороннього співробітництва з Росією продовжаться 28 травня.

Зокрема, обговорюватимуть розвиток торгово-економічного співробітництва, спільну протидію західним санкціям.