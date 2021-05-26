Лукашенко: России не нужна боль с включением Беларуси в свой состав

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что России не нужна боль с включением Беларуси в свой состав.

Источник: белорусское государственное СМИ "БЕЛТА"

Прямая речь: "Мы можем с Россией, существуя как два независимых, суверенных государства, выстроить такую мощную систему взаимоотношений и единства, что это будет мощнее, чем система единства в самой России.

И мы этим путем двигаемся. Все лучшее берем у них, чему-то они у нас учатся. Не думайте, что это дорога с односторонним движением. Мы для России так же ценны, как Россия для нас".

Детали: По его словам, Беларусь часто пугают тем, что Россия якобы хочет включить ее в свой состав.

Но Лукашенко считает, что России такая головная боль не нужна: "Это был бы такой подарок для американцев и коллективного Запада, если бы Россия ставила своей целью включить Беларусь в состав России. Это был бы конец".

Лукашенко рассказал, что переговоры по углублению двустороннего сотрудничества с Россией продолжатся 28 мая.

В частности, будут обсуждаться развитие торгово-экономического сотрудничества, совместное противодействие западным санкциям.