Агентство ЄС рекомендувало всім авіакомпаніям уникати Білорусі з міркувань безпеки

Європейське агентство авіаційної безпеки (EASA) рекомендувало всім авіакомпаніям уникати повітряного простору Білорусі з міркувань безпеки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Інформаційний бюлетень щодо безпеки EASA.

Агентство заявило, що радить авіакомпаніям ЄС, а також перевізникам країн, що не входять до Євросоюзу, але летять до або з блоку, уникати повітряних шляхів Білорусі, крім випадків надзвичайних ситуацій.

"Обставини, пов'язані з цими діями (примусовою посадкою літака Ryanair у Мінську – ред.), викликають серйозні сумніви в повазі Білорусі до міжнародних правил цивільної авіації", - йдеться у бюлетені.

"Дії, здійснені Білоруссю, становили підвищений ризик безпеки для рейсу і поставили під сумнів здатність Білорусі надавати безпечні аеронавігаційні послуги" додали в EASA.

Європейські авіакомпанії розпочали перенаправлення рейсів у вівторок після наростання міжнародного обурення діями влади Білорусі, яка змусила пасажирський літак Ryanair, який летів з Греції до Литви, приземлитись у Мінську для затримання опозиційного журналіста Романа Протасевича.

Лідери ЄС в понеділок закликали перевізників ЄС уникати польотів над Білоруссю і сказали, що заборонять білоруським авіакомпаніям виконувати рейси до Євросоюзу, хоча до зустрічі міністрів транспорту 3 червня відповідні заходи ще не прийняті.

Варто зазначити, що рекомендації EASA не є обов'язковими.