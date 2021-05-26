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Агентство ЕС рекомендовало всем авиакомпаниям избегать Беларуси по соображениям безопасности

Среда, 26 мая 2021, 16:17

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) рекомендовало всем авиакомпаниям избегать воздушного пространства Беларуси из соображений безопасности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Информационный бюллетень безопасности EASA.

Агентство заявило, что советует авиакомпаниям ЕС, а также перевозчикам стран, которые не входят в Евросоюз, но летят в или из блока, избегать воздушных путей Беларуси, кроме случаев чрезвычайных ситуаций.

"Обстоятельства, связанные с этими действиями (принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске - ред.), вызывают серьезные сомнения в уважении со стороны Беларуси международных правилами гражданской авиации", - говорится в бюллетене.

"Действия, совершенные Беларусью, составляли повышенный риск безопасности для рейса и поставили под сомнение способность Беларуси предоставлять безопасные аэронавигационные услуги", - добавили в EASA.

Европейские авиакомпании начали перенаправления рейсов во вторник после нарастания международного возмущения действиями властей Беларуси, которая заставила пассажирский самолет Ryanair, летевший из Греции в Литву, приземлиться в Минске для задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

Лидеры ЕС в понедельник призвали перевозчиков ЕС избегать полетов над Беларусью и сказали, что запретят белорусским авиакомпаниям выполнять рейсы в Евросоюз, хотя до встречи министров транспорт 3 июня соответствующие меры еще не приняты.

Стоит отметить, что рекомендации EASA не являются обязательными.

Темы: ЕСБеларусь
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