Харківський прикордонник взяв хабар за зняття заборони на в'їзд в Україну – прокуратура

Заступник начальника одного із підрозділів Харківського прикордонного загону отримав 500 доларів хабаря за зняття накладеної Держприкордонслужбою заборони на в’їзд в Україну "громадянину іншої держави".

Джерело: Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил у Facebook

Деталі: Спеціалізована прокуратура викрила чиновника у вимаганні та отриманні хабаря від громадянина України.

Прикордонника затримали 25 травня одразу після отримання грошей. Зараз щодо нього ведеться слідство, а також вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді арешту та відсторонення від посади.

Прокуратура не повідомляє, про громадянина якої держави йдеться, але оскільки Харківська область межує з Росією, то можна здогадатися, звідки він.