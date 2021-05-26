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Харьковский пограничник взял взятку за снятие запрета на въезд в Украину – прокуратура

Среда, 26 мая 2021, 16:18

Заместитель начальника одного из подразделений Харьковского пограничного отряда получил 500 долларов взятки за снятие наложенного Госпогранслужбой запрета на въезд в Украину "гражданину другого государства".

Источник: Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере объединенных сил в Facebook

Детали: Специализированная прокуратура разоблачила чиновника в вымогательстве и получении взятки от гражданина Украины.

Пограничника задержали 25 мая сразу после получения денег. Сейчас по нему ведется следствие, а также решается вопрос об избрании меры пресечения в виде ареста и отстранении от должности.

Прокуратура не сообщает, о гражданине какого государства идет речь, но поскольку Харьковская область граничит с Россией, то можно догадаться, откуда он.

Украинская правда
Темы: границаПограничная службавзяткаРосcия


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