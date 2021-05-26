Резервісти вчилися захищати державний кордон

На Чернігівщині пройшли тренування резервістів, які вчилися захищати державний кордон.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Навчання проходили на базі відділів прикордонної служби "Грем’яч", "Гірськ" та "Добрянка" Чернігівського прикордонного загону впродовж 5 днів.

Крім загальновійськових навиків (облаштування пропускних пунктів та блокпостів, охорони важливих об'єктів інфраструктури та оборони адміністративних споруд,) функціонал підрозділів територіальної оборони передбачає також дії з захисту державного кордону.

Завдання резервістів - вчасно помітити порушників кордону чи диверсантів, затримати їх чи стримати атаку диверсійно розвідувальних груп і утримати ділянку кордону до підходу основних сил.

Зазначається, що резервісти опановували цю науку під керівництвом досвідчених інструкторів-прикордонників.