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Резервисты учились защищать государственную границу

Среда, 26 мая 2021, 16:52
Резервисты учились защищать государственную границу

На Черниговщине прошли тренировки резервистов, которые учились защищать государственную границу.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Учения проходили на базе отделов пограничной службы "Гремяч", "Горск" и "Добрянка" Черниговского пограничного отряда в течение 5 дней.

 

Кроме общевойсковых навыков (обустройство пропускных пунктов и блокпостов, охраны важных объектов инфраструктуры и обороны административных зданий,) функционал подразделений территориальной обороны предусматривает также действия по защите государственной границы.

Задача резервистов - вовремя заметить нарушителей границы или диверсантов, задержать их или сдержать атаку диверсионно разведывательных групп и удержать участок границы до подхода основных сил.

 

Отмечается, что резервисты овладевали этой наукой под руководством опытных инструкторов-пограничников.

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Украинская правда

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Темы: Пограничная служба
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