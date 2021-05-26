Резервисты учились защищать государственную границу

На Черниговщине прошли тренировки резервистов, которые учились защищать государственную границу.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Учения проходили на базе отделов пограничной службы "Гремяч", "Горск" и "Добрянка" Черниговского пограничного отряда в течение 5 дней.

Кроме общевойсковых навыков (обустройство пропускных пунктов и блокпостов, охраны важных объектов инфраструктуры и обороны административных зданий,) функционал подразделений территориальной обороны предусматривает также действия по защите государственной границы.

Задача резервистов - вовремя заметить нарушителей границы или диверсантов, задержать их или сдержать атаку диверсионно разведывательных групп и удержать участок границы до подхода основных сил.

Отмечается, что резервисты овладевали этой наукой под руководством опытных инструкторов-пограничников.

Читайте также: Партизаны для Путина. Кто и зачем вступает в батальоны теробороны Киева