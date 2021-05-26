На Донбасі через обстріл бойовиків цивільний отримав поранення
Середа, 26 травня 2021, 17:42
У середу у селі Славне внаслідок ворожого обстрілу мирний житель отримав вогнепальне осколкове поранення.
Джерело: Мар'їнська міська військово-цивільна адміністрація
Дослівно: "26 травня в селі Славне внаслідок ворожого обстрілу мирний житель отримав вогнепальне осколкове проникаюче сліпе поранення передньої поверхні грудної клітини справа, внаслідок чого у людини стався перелом третього ребра, правобічний гемопневмотореск, гемоторогічний шок 2 ступеня".
Деталі: Обставини події встановлюються.
Пораненого доставили до Курахівської міської лікарні.
Наразі його направили до військового шпиталю №66 м. Покровськ.
Українська правда