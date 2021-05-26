Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На Донбасі через обстріл бойовиків цивільний отримав поранення

Середа, 26 травня 2021, 17:42

У середу у селі Славне внаслідок ворожого обстрілу мирний житель отримав вогнепальне осколкове поранення.

Джерело: Мар'їнська міська військово-цивільна адміністрація

Дослівно: "26 травня в селі Славне внаслідок ворожого обстрілу мирний житель отримав вогнепальне осколкове проникаюче сліпе поранення передньої поверхні грудної клітини справа, внаслідок чого у людини стався перелом третього ребра, правобічний гемопневмотореск, гемоторогічний шок 2 ступеня".

Деталі: Обставини події встановлюються.

Пораненого доставили до Курахівської міської лікарні.

Наразі його направили до військового шпиталю №66 м. Покровськ.

Українська правда
Теми: Донбас


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоРезервісти вчилися захищати державний кордон

Зеркаль йде з "Нафтогазу"

відеоНовим власником "Української правди" став Томаш Фіала

Кабмін затвердив санкції проти 11 російських акторів

Протасевич працював журналістом на Донбасі – Білецький

У Києві подорожчає проїзд, але не до 20-25 гривень – Кличко

Усі новини...
Донбас
Окупанти 5 разів порушили "тишу", поранили бійця ЗСУ
Протасевич працював журналістом на Донбасі – Білецький
"Нічого для нас і про нас без нас". Чому важливо залучати внутрішньо переміщених осіб до діалогу
Останні новини
18:00
В МЗС РФ заявили про русофобію через заміну російського прапора у Ризі
17:48
фотоРосіяни позбавили українського політв'язня необхідного лікування – омбудсмен
17:48
Amazon купує голівудську студію Metro-Goldwyn-Mayer за 8,45 мільярдів доларів
17:47
Фото"Продавали" посаду очільника Кіровоградщини за $3,5 млн: викрито двох ділків
17:42
На Донбасі через обстріл бойовиків цивільний отримав поранення
17:40
Окупанти 5 разів порушили "тишу", поранили бійця ЗСУ
17:37
РФ відмовляється продовжити мандат місії ОБСЄ на російсько-українському кордоні - ЗМІ
17:28
Висоцький став першим заступником міністра агрополітики
17:08
фотоЛітак "Бєлавіа" не пустили з Білорусі в ЄС: покружляв і сів
16:56
Із сектора Газа повернули більше сотні українців – Кулеба
Усі новини...