На Донбассе из-за обстрела боевиков гражданский получил ранения

В среду в селе Славное результате вражеского обстрела мирный житель получил огнестрельное осколочное ранение.

Источник: Марьинская городская военно-гражданская администрация

Дословно: "26 мая в селе Славное в результате вражеского обстрела мирный житель получил огнестрельное осколочное проникающее слепое ранение передней поверхности грудной клетки справа, в результате чего у человека произошел перелом третьего ребра, правосторонний гемопневмотореск, гемоторогичний шок 2 степени".

Детали: Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Раненого доставили в Кураховскую городскую больницу.

Сейчас его направили в военный госпиталь №66 г.Покровск.