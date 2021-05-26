На Донбассе из-за обстрела боевиков гражданский получил ранения
Среда, 26 мая 2021, 17:42
В среду в селе Славное результате вражеского обстрела мирный житель получил огнестрельное осколочное ранение.
Источник: Марьинская городская военно-гражданская администрация
Дословно: "26 мая в селе Славное в результате вражеского обстрела мирный житель получил огнестрельное осколочное проникающее слепое ранение передней поверхности грудной клетки справа, в результате чего у человека произошел перелом третьего ребра, правосторонний гемопневмотореск, гемоторогичний шок 2 степени".
Детали: Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Раненого доставили в Кураховскую городскую больницу.
Сейчас его направили в военный госпиталь №66 г.Покровск.
Украинская правда