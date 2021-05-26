"Продавали" посаду очільника Кіровоградщини за $3,5 млн: викрито двох ділків

Двоє осіб обіцяли вплинути на посадовців Офісу президента та Кабміну за 3,5 мільйони доларів для призначення на посаду голови Кіровоградської ОДА.

Джерело: Офіс генерального прокурора

Деталі: Так, один із ділків представився радником Володимира Зеленського, хоча насправді не мав жодного відношення до органів влади.

За даними слідства, двоє громадян пропонували потерпілому вирішити питання про призначення на посаду голови ОДА. Свої послуги вони оцінили в 3,5 мільйони доларів.

Наразі їх затримано та вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.