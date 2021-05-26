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"Продавали" должность главы Кировоградщины за $3,5 млн: разоблачили двоих делков

Среда, 26 мая 2021, 17:47
Продавали должность главы Кировоградщины за $3,5 млн: разоблачили двоих делков
Фото: ОГП

Два человека обещали повлиять на должностных лиц Офиса президента и Кабмина за 3,5 миллиона долларов для назначения на должность председателя Кировоградской ОГА.

Источник: Офис генерального прокурора

Детали: Так, один из делков представился советником Владимира Зеленского, хотя на самом деле не имел никакого отношения к органам власти.

По данным следствия, двое граждан предлагали пострадавшему решить вопрос о назначении на должность главы ОГА. Свои услуги они оценили в 3,5 миллиона долларов.

 

Сейчас они задержаны и решается вопрос о уведомление о подозрении и избрании меры пресечения.

Украинская правда

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Темы: Кировоградская областькриминал
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