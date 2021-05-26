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В МЗС РФ заявили про русофобію через заміну російського прапора у Ризі

Середа, 26 травня 2021, 18:00
В МЗС РФ заявили про русофобію через заміну російського прапора у Ризі

Представник МЗС РФ Марія Захарова відреагувала на заміну владою Риги російського прапора на стяг Олімпійського комітету Росії на площі, де розміщені прапори команд-учасниць чемпіонату світу з хокею.

Про це йдеться у коментарі Захарової на сайті МЗС РФ, передає "Європейська правда".

"Перш за все, це - неприкрита неповага до державної символіки Росії. У зв'язку з цим зробили відповідні демарші в Москві і в Ризі, вказали на згубність подібних провокаційних кроків для вибудовування двосторонніх відносин", - заявила Захарова.

За її словами, ці дії вписуються у "відверто русофобську лінію, яку проводить латвійська правляча верхівка".

"Посилання на рішення міжнародних спортивних структур про невикористання на чемпіонаті світу прапора Росії відверто жалюгідні" - вважає вона.

"Схоже, що наші латвійські сусіди усіма силами намагаються закріпитися в рядах недружніх Росії держав. Якщо це усвідомлений вибір латвійської сторони, будемо робити висновки", - додала Захарова.

Раніше пресслужба Ризької думи повідомила, що міська влада вирішила замінити державний прапор Росії на прапор Олімпійського комітету РФ на площі, де були встановлені прапори країн команд-учасниць чемпіонату світу з хокею.

Нагадаємо, у понеділок Білорусь оголосила про видворення посла Латвії і персоналу посольства через заміну державного прапора Білорусі на біло-червоно-білий стяг у столиці Латвії Ризі, де в ці дні проходить чемпіонат світу з хокею. Як відомо, біло-червоно-білий прапор під час масових протестів використовують противники режиму Лукашенка.

Уряд Латвії відповів подібним кроком, оголосивши про висилку білоруських дипломатів до нормалізації відносин.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяЛатвія
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