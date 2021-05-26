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В МИД РФ заявили о русофобии из-за замены российского флага в Риге

Среда, 26 мая 2021, 18:00
В МИД РФ заявили о русофобии из-за замены российского флага в Риге

Представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на замену властью Риги российского флага на флаг Олимпийского комитета России на площади, где размещены флаги команд-участниц чемпионата мира по хоккею.

Об этом говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД РФ, передает "Европейская правда".

"Прежде всего, это - неприкрытое неуважение к государственной символике России. В связи с этим сделали соответствующие демарши в Москве и в Риге, отметили пагубность подобных провокационных шагов для выстраивания двусторонних отношений", - заявила Захарова.

По ее словам, эти действия вписываются в "откровенно русофобскую линию, которую проводит латвийская правящая верхушка".

"Ссылки на решение международных спортивных структур о неиспользовании на чемпионате мира флага России откровенно жалкие", - считает она.

"Похоже, что наши латвийские соседи всеми силами пытаются закрепиться в рядах недружественных России стран. Если это осознанный выбор латвийской стороны, будем делать выводы", - добавила Захарова.

Ранее пресс-служба Рижской думы сообщила, что городские власти решили заменить государственный флаг России на флаг Олимпийского комитета РФ на площади, где были установлены флаги стран команд-участниц чемпионата мира по хоккею.

Напомним, в понедельник Беларусь объявила о выдворении посла Латвии и персонала посольства из-за замены государственного флага Беларуси на бело-красно-белый флаг в столице Латвии Риге, где в эти дни проходит чемпионат мира по хоккею. Как известно, бело-красно-белый флаг во время массовых протестов используют противники режима Лукашенко.

Правительство Латвии ответило подобным шагом, объявив о высылке белорусских дипломатов до нормализации отношений.

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Темы: РосcияЛатвия
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