Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В МИД РФ заявили о русофобии из-за замены российского флага в Риге

Среда, 26 мая 2021, 18:00

Представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на замену властью Риги российского флага на флаг Олимпийского комитета России на площади, где размещены флаги команд-участниц чемпионата мира по хоккею.

Об этом говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД РФ, передает "Европейская правда".

"Прежде всего, это - неприкрытое неуважение к государственной символике России. В связи с этим сделали соответствующие демарши в Москве и в Риге, отметили пагубность подобных провокационных шагов для выстраивания двусторонних отношений", - заявила Захарова.

По ее словам, эти действия вписываются в "откровенно русофобскую линию, которую проводит латвийская правящая верхушка".

"Ссылки на решение международных спортивных структур о неиспользовании на чемпионате мира флага России откровенно жалкие", - считает она.

"Похоже, что наши латвийские соседи всеми силами пытаются закрепиться в рядах недружественных России стран. Если это осознанный выбор латвийской стороны, будем делать выводы", - добавила Захарова.

Ранее пресс-служба Рижской думы сообщила, что городские власти решили заменить государственный флаг России на флаг Олимпийского комитета РФ на площади, где были установлены флаги стран команд-участниц чемпионата мира по хоккею.

Напомним, в понедельник Беларусь объявила о выдворении посла Латвии и персонала посольства из-за замены государственного флага Беларуси на бело-красно-белый флаг в столице Латвии Риге, где в эти дни проходит чемпионат мира по хоккею. Как известно, бело-красно-белый флаг во время массовых протестов используют противники режима Лукашенко.

Правительство Латвии ответило подобным шагом, объявив о высылке белорусских дипломатов до нормализации отношений.

Темы: РосcияЛатвия


powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоРезервисты учились защищать государственную границу

Зеркаль уходит из "Нафтогаза"

видеоНовым владельцем "Украинской правды" стал Томаш Фиала

Кабмин утвердил санкции против 11 российских актеров

Протасевич работал журналистом на Донбассе – Белецкий

В Киеве подорожает проезд, но не до 20-25 гривен – Кличко

Все новости...
Росcия
Россияне лишили украинского политзаключенного необходимого лечения – омбудсмен
Харьковский пограничник взял взятку за снятие запрета на въезд в Украину – прокуратура
Лукашенко: России не нужна боль с включением Беларуси в свой состав
Последние новости
18:00
В МИД РФ заявили о русофобии из-за замены российского флага в Риге
17:48
фотоРоссияне лишили украинского политзаключенного необходимого лечения – омбудсмен
17:48
Amazon покупает голливудскую студию Metro-Goldwyn-Mayer за 8,45 миллиардов долларов
17:47
Фото"Продавали" должность главы Кировоградщины за $3,5 млн: разоблачили двоих делков
17:42
На Донбассе из-за обстрела боевиков гражданский получил ранения
17:40
Оккупанты 5 раз нарушили "тишину", ранили бойца ВСУ
17:37
РФ отказывается продлить мандат миссии ОБСЕ на российско-украинской границе - СМИ
17:28
Высоцкий стал первым заместителем министра агрополитики
17:08
фотоСамолет "Белавиа" не пустили из Беларуси в ЕС: покружил и сел
16:56
Из сектора Газа вернули более сотни украинцев – Кулеба
Все новости...