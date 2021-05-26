Кулеба про "Північний потік-2": ніщо не програно, поки гра не завершилась

Глава МЗС Дмитро Кулеба вважає, що після останнього рішення США щодо "Північного потоку-2" наразі рано говорити про перемогу Росії у цій справі.

Про це Кулеба сказав у середу на брифінгу в Києві, повідомляє кореспонеднт "Європейської правди".

"Ніщо не завершене, поки воно не завершене на 100%, і, до речі, я про це казав під час нашої зустрічі держсекретарю Блінкену. І друге: ніщо не програно, поки гра не завершилася", - сказав Кулеба.

Водночас глава МЗС визнав, що у будівельників "Північного потоку-2" тепер є набагато кращі шанси добудувати цей проєкт.

"Але моє правило в житті - завжди боротись до кінця за національні інтереси України. До тих пір, поки газ не потік по "Північному потоку-2", ми будемо боротись за захист наших інтересів", - зазначив міністр.

Як повідомлялося, адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відмовитися від санкцій проти компанії-оператора "Північного потоку-2" - Nord Stream 2 AG і її керуючого директора Матіаса Варніга.

Президент США пояснив своє рішення не застосовувати санкції до ключової компанії-учасника будівництва російського газопроводу "Північний потік-2" тим, що проєкт вже фактично добудований, а також - небажанням зашкодити відносинам з Європою.

Детальніше про ситуацію із газопроводом читайте у статті Очима Байдена і Меркель: що відбувається із санкціями щодо "Північного потоку-2"