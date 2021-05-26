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Кулеба о "Северном потоке-2": ничто не проиграно, пока игра не завершилась

Среда, 26 мая 2021, 17:50
Кулеба о Северном потоке-2: ничто не проиграно, пока игра не завершилась

Глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что после последнего решения США по "Северному потоку-2" пока рано говорить о победе России в этом деле.

Об этом Кулеба сказал в среду на брифинге в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Ничто не завершено, пока оно не завершено на 100%, и, кстати, я об этом говорил во время нашей встречи госсекретарю Блинкену. И второе: ничто не проиграно, пока игра не закончилась", - сказал Кулеба.

В то же время глава МИД признал, что у строителей "Северного потока-2" теперь гораздо лучшие шансы достроить этот проект.

"Но мое правило в жизни - всегда бороться до конца за национальные интересы Украины. До тех пор, пока газ не поток по "Северному потоку - 2", мы будем бороться за защиту наших интересов", - отметил министр.

Как сообщалось, администрация президента США Джо Байдена решила отказаться от санкций против компании-оператора "Северного потока-2" - Nord Stream 2 AG и ее управляющего директора Матиаса Варнига.

Президент США объяснил свое решение не применять санкции к ключевой компании-участника строительства российского газопровода "Северный поток-2" тем, что проект уже фактически достроен, а также - нежеланием навредить отношениям с Европой.

Подробнее о ситуации с газопроводом читайте в статье: Глазами Байдена и Меркель: что происходит с санкциями по "Северному потоку-2"

"Украинская правда" в Threads

Темы: Северный поток-2Кулеба ДмитрийгазРосcияЕвропа
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