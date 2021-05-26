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Польща закрила свій авіапростір для перевізників Білорусі

Середа, 26 травня 2021, 20:08
Польща закрила свій авіапростір для перевізників Білорусі

Польський уряд ухвалив рішення заборонити літакам білоруських перевізників заходити у повітряний простір Польщі.

Про це заявив речник польського уряду Пьотр Мюллер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство PAP.

"Рада міністрів прийняла заборону на вхід у польський повітряний простір літаків, якими користуються перевізники з Білорусі. Це елемент реалізації санкцій, про які прем'єр-міністр вимагав під час Європейської ради" - заявив він.

24 травня очільники держав та урядів Євросоюзу ухвалили політичне рішення про посилення тиску на самопроголошеного президента Александра Лукашенка. У тому числі Рада ЄС має ухвалити юридичну заборону для авіакомпаній з Білорусі використовувати повітряний простір ЄС – як транзитом, так і для рейсів до аеропортів ЄС

Рішення має формально затвердити Рада ЄС, однак деякі країни вже почали закривати свій повітряний простір для білоруських перевізників.

Як повідомлялося, найбільша авіакомпанія Польщі LOT припинила сполучення зі столицею Білорусі і встановила альтернативні маршрути польотів в обхід її території.

Детальніше читайте у статті "Тероризм від Лукашенка: чим загрожує диктатору Ryanair-конфлікт із Заходом",

Про те, як санкції мають вплинути на Білорусь, дивіться також у відео "Європейської правди".

"Українська правда" в Threads

Теми: ПольщаавіаБілорусь
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