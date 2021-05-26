Польша закрыла свое авиапространство для перевозчиков Беларуси

Польское правительство приняло решение запретить самолетам белорусских перевозчиков заходить в воздушное пространство Польши.

Об этом заявил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство PAP.

"Совет министров принял запрет на вход в польский воздушное пространство самолетов, которыми пользуются перевозчики из Беларуси. Это элемент реализации санкций, о которых премьер-министр требовал во время Европейского совета ", - заявил он.

24 мая руководители государств и правительств Евросоюза приняли политическое решение об усилении давления на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. В том числе Совет ЕС должен принять юридическую запрет для авиакомпаний из Беларуси использовать воздушное пространство ЕС - как транзитом, так и для рейсов в аэропорты ЕС.

Решение должно формально утвердить Совет ЕС, однако некоторые страны уже начали закрывать свое воздушное пространство для белорусских перевозчиков.

Как сообщалось, крупнейшая авиакомпания Польши LOT прекратила сообщение со столицей Беларуси и установила альтернативные маршруты полетов в обход ее территории.

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О том, как санкции должны повлиять на Беларусь, смотрите также в видео "Европейской правды".