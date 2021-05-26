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Дуда: Росія – не нормальна держава, а держава-агресор

Середа, 26 травня 2021, 21:50
Дуда: Росія – не нормальна держава, а держава-агресор

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Росія не є нормальною державою, вона держава-агресор.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Президент Польщі відвідав адміністративний кордон між Грузією та Південною Осетією, де розміщена Моніторингова місія ЄС (Цхінвальський регіон в Одізі), - місце, яке в листопаді 2008 року відвідав тодішній президент Лех Качинський.

"Російські агресивні, імперські дії, які забирають у людей можливості розвитку, забирають нормальне життя людей, призводять до руйнування держав, призводять до ситуації війни, коли люди гинуть або поранені, це дії, які не можуть бути прийняті міжнародним співтовариством. Росія не є нормальною країною, це не країна, яка поводиться нормально; вона є державою-агресором, це можна побачити в таких місцях", - сказав Дуда.

Він наголосив, що "потрібні рішучі дії з боку міжнародного співтовариства".

Дуда зазначив, що у 2022 році Польща прийме головування в ОБСЄ.

"Ми будемо говорити про ці питання, ми піднімемо їх на Генеральній Асамблеї ООН або на Раді з прав людини ООН, членом якої ми зараз є", - заявив він.

Президент підкреслив, що "лише шляхом постійних дипломатичних дій можна вимагати, здавалося б, простої справи - дотримання міжнародного права".

"Якби Росія виконувала міжнародне право, таких ситуацій, як створення цієї території, окупованої Росією, що називається Цхінвальським регіоном, ніколи б не сталося, і вони є фактом саме тому, що Росія порушує міжнародне право" - заявив Дуда.

"Українська правда" в Threads

Теми: ПольщаРосія
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