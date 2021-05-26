Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Дуда: Росія – не нормальна держава, а держава-агресор

Середа, 26 травня 2021, 21:50

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Росія не є нормальною державою, вона держава-агресор.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Президент Польщі відвідав адміністративний кордон між Грузією та Південною Осетією, де розміщена Моніторингова місія ЄС (Цхінвальський регіон в Одізі), - місце, яке в листопаді 2008 року відвідав тодішній президент Лех Качинський.

"Російські агресивні, імперські дії, які забирають у людей можливості розвитку, забирають нормальне життя людей, призводять до руйнування держав, призводять до ситуації війни, коли люди гинуть або поранені, це дії, які не можуть бути прийняті міжнародним співтовариством. Росія не є нормальною країною, це не країна, яка поводиться нормально; вона є державою-агресором, це можна побачити в таких місцях", - сказав Дуда.

Він наголосив, що "потрібні рішучі дії з боку міжнародного співтовариства".

Дуда зазначив, що у 2022 році Польща прийме головування в ОБСЄ.

"Ми будемо говорити про ці питання, ми піднімемо їх на Генеральній Асамблеї ООН або на Раді з прав людини ООН, членом якої ми зараз є", - заявив він.

Президент підкреслив, що "лише шляхом постійних дипломатичних дій можна вимагати, здавалося б, простої справи - дотримання міжнародного права".

"Якби Росія виконувала міжнародне право, таких ситуацій, як створення цієї території, окупованої Росією, що називається Цхінвальським регіоном, ніколи б не сталося, і вони є фактом саме тому, що Росія порушує міжнародне право" - заявив Дуда.

Теми: ПольщаРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Дуда: Росія – не нормальна держава, а держава-агресор

Новини 26 травня: новий власник УП, Лукашенко про "мінування" літака

Польща закрила свій авіапростір для перевізників Білорусі

Кулеба не розуміє, як можна не запросити Україну на саміт НАТО

фотоРезервісти вчилися захищати державний кордон

Зеркаль йде з "Нафтогазу"

Усі новини...
Польща
Польща закрила свій авіапростір для перевізників Білорусі
В МЗС Польщі обіцяють докласти зусиль для зміни рішення США щодо "Північного потоку-2"
Літак "Бєлавіа" не пустили з Білорусі в ЄС: покружляв і сів
Останні новини
22:32
Уряд оголосив повторний конкурс на голову НСЗУ
22:02
Новини економіки: заборона імпорту електроенергії з РФ і Білорусі, держборг
21:50
Дуда: Росія – не нормальна держава, а держава-агресор
21:41
До України прибула чергова партія вакцини CoronaVac
21:23
Новини 26 травня: новий власник УП, Лукашенко про "мінування" літака
21:13
Уряд Німеччини відкинув ідею співголови "Зелених" щодо зброї для України
20:46
В Україну відновились поставки скрапленого газу "Роснефти" – ЗМІ
20:44
Байден доручив розвідці подвоїти зусилля у розслідуванні походження COVID
20:17
Офіційний курс: гривня послабилась до долара і євро
20:08
Польща закрила свій авіапростір для перевізників Білорусі
Усі новини...